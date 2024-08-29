В Ясногорском районе медики вернули к жизни пенсионерку по дороге в больницу

Фото центра медицины катастроф Тульской области.

Она потеряла сознание, дыхание и пульс перестали определяться.

Медикам удалось вернуть к жизни 65-летнюю жительницу Ясногорского района. Скорую помощь пожилой женщине вызвали родственники — пенсионерка жаловалась на нестерпимую боль за грудиной, рассказали в Тульском центре медицины катастроф.

Диспетчер оперативного отдела центра направил на вызов ближайшую свободную бригаду в составе фельдшеров Александра Емельянова и Ангелины Зинченко. Водитель Станислав Парфенов доставил медиков по адресу вызова за 13 минут.

После осмотра и регистрации электрокардиограммы у женщины диагностировали острый коронарный синдром.

По дороге в стационар состояние женщины резко ухудшилось. Пенсионерка потеряла сознание, дыхание и пульс перестали определяться.

— Медики незамедлительно приступили к реанимации: начали проводить компрессии грудной клетки, выполнили постановку надгортанного воздуховода, подключили к аппарату искусственной вентиляции и осуществили дефибрилляцию. Благодаря слаженным действиям сотрудников скорой женщину удалось вернуть к жизни, — рассказали в центре медицины катастроф.

Пациентку благополучно доставили в региональный сосудистый центр.