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В Ясногорском районе медики вернули к жизни пенсионерку по дороге в больницу
Фото центра медицины катастроф Тульской области.

В Ясногорском районе медики вернули к жизни пенсионерку по дороге в больницу

Она потеряла сознание, дыхание и пульс перестали определяться.

Медикам удалось вернуть к жизни 65-летнюю жительницу Ясногорского района. Скорую помощь пожилой женщине вызвали родственники — пенсионерка жаловалась на нестерпимую боль за грудиной, рассказали в Тульском центре медицины катастроф. 

Диспетчер оперативного отдела центра направил на вызов ближайшую свободную бригаду в составе фельдшеров Александра Емельянова и Ангелины Зинченко. Водитель Станислав Парфенов доставил медиков по адресу вызова за 13 минут.

После осмотра и регистрации электрокардиограммы у женщины диагностировали острый коронарный синдром. 

По дороге в стационар состояние женщины резко ухудшилось. Пенсионерка потеряла сознание, дыхание и пульс перестали определяться.

— Медики незамедлительно приступили к реанимации: начали проводить компрессии грудной клетки, выполнили постановку надгортанного воздуховода, подключили к аппарату искусственной вентиляции и осуществили дефибрилляцию. Благодаря слаженным действиям сотрудников скорой женщину удалось вернуть к жизни, — рассказали в центре медицины катастроф. 

Пациентку благополучно доставили в региональный сосудистый центр. 

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Автор:
сегодня, в 11:57 +3
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