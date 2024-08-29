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Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Новомосковске
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Новомосковске

Гендиректору «Химко Трейд» внесли представление.

Тульская природоохранная прокуратура проверила обращения жителей Новомосковска о выбросах, загрязняющих воздух, с предприятия «Химко Трейд». 

Оказалось, что в организации не разработана декларация о воздействии на окружающую среду, расчеты нормативов допустимых выбросов, а также мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Прокуратура внесла гендиректору организации представление. В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Сокрытие экологической информации» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий».

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Автор:
сегодня, в 12:17 0
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