Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Новомосковске

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура проверила обращения жителей Новомосковска о выбросах, загрязняющих воздух, с предприятия «Химко Трейд».

Оказалось, что в организации не разработана декларация о воздействии на окружающую среду, расчеты нормативов допустимых выбросов, а также мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях.

Прокуратура внесла гендиректору организации представление. В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Сокрытие экологической информации» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий».