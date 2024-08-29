Племянник «домодедовского упыря», убивший в Тульской области двух женщин, попросился на СВО

Убийца Федор Продан, отбывающий пожизненный срок в колонии «Торбеевский централ», написал ходатайство с просьбой отправиться на СВО. 48-летний мужчина изъявил желание служить в штурмовом отряде «Шторм-Z».

Напомним, Федор Продан — племянник серийного убийцы Ивана Продана, прозванного «домодедовским упырем». Тот охотился на женщин и убивал их в Подмосковье.

На совести Федора Продана 4 жизни. В 1997 году он зарезал свою девушку. Вышел по УДО и попался на разбое. В колонии завязал переписку с тулячкой Натальей Виноградовой. В 2014 году переехал к ней в деревню Маклец и менее чем через год задушил сожительницу, а потом и её дочь — женщину с инвалидностью по неврологическому заболеванию. А в 2017 году Продан задушил свою новую сожительницу.

В 2020 году Орловский районный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.