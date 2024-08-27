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Бастрыкин проконтролирует проверку детского сада в Туле, в котором детей за непослушание запирали в подсобке
Фото СК России.

Бастрыкин проконтролирует проверку детского сада в Туле, в котором детей за непослушание запирали в подсобке

Служебную проверку проведет и управление образования администрации Тулы.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту неправомерных действий в отношении воспитанников детского сада в Туле.

Напомним, инцидент произошел в детском саду № 33 на улице Кирова. Воспитатели запирали детей в кладовке в качестве наказания за непослушание. Историю рассказала в соцсетях мать одного из воспитанников детского учреждения. 

По словам женщины, ее сын баловался во время тихого часа. Тогда воспитатели затащили кровать с ребёнком в подсобку, решив таким образом проучить хулигана. В руководстве детского сада тулячке сказали, что детей не обижают. Родителям говорят, что дети всё придумывают. 

По данному факту следователи Тульской области проводят процессуальную проверку. Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах. Служебную проверку проведет управление образования администрации Тулы и региональная прокуратура. 

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Автор:
сегодня, в 09:27 +1
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