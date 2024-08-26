В Донском врача оштрафовали за выдачу «липовых» больничных: прокуратура требует ужесточить приговор

В Донском врача местной больницы осудили за получение взяток – терапевт за мзду выписывал листки нетрудоспособности. В деле фигурировали четыре эпизода, суд обязал медика заплатить штраф в размере 50000 рублей и на 8 месяцев лишил его права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения.
Городская прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и подала апелляцию, сославшись на неправильное применение уголовного закона, нарушение уголовно-процессуальных норм и несправедливость приговора.
Врач находится под подпиской о невыезде, новое заседание по делу назначено на 3 сентября.