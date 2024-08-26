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В Донском врача оштрафовали за выдачу «липовых» больничных: прокуратура требует ужесточить приговор
Фото из архива Myslo

В Донском врача оштрафовали за выдачу «липовых» больничных: прокуратура требует ужесточить приговор

За четыре взятки суд назначил взыскание на сумму 50 тысяч рублей и на время запретил терапевту работать на руководящих должностях.

В Донском врача местной больницы осудили за получение взяток – терапевт за мзду выписывал листки нетрудоспособности. В деле фигурировали четыре эпизода, суд обязал медика заплатить штраф в размере 50000 рублей и на 8 месяцев лишил его права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения.

Городская прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и подала апелляцию, сославшись на неправильное применение уголовного закона, нарушение уголовно-процессуальных норм и несправедливость приговора.

Врач находится под подпиской о невыезде, новое заседание по делу назначено на 3 сентября.

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сегодня, в 08:00 0
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Тульская областьДонской

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