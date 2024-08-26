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В тульском детском саду детей за непослушание запирали в подсобке
Фото: ru.freepik.com.

В тульском детском саду детей за непослушание запирали в подсобке

После жалобы родителей садик проверит прокуратура.

В Туле в детском саду № 33 на улице Кирова воспитатели запирали детей в кладовке в качестве наказания за непослушание. Историю рассказала в соцсетях мать одного из воспитанников детского учреждения. 

По ее словам, ее сын баловался во время тихого часа. Тогда воспитатели затащили кровать с ребёнком в подсобку, решив таким образом проучить хулигана.

— Со слов сына, там было темно и ему было очень страшно. Он сильно плакал и кричал, что больше так не будет. Его продержали там некоторое время. Когда его открыли и уложили на своё место, сказали лежать и не двигаться, — рассказала тулячка Анастасия. 

Дети называют подсобку «Страшной комнатой наказания».

— Пообщавшись с родителями детей из группы, рассказ моего ребёнка подтвердился. Ко всему, дети рассказали, что их шлёпают за плохое поведение и угрожают закрыть в комнате. Первые признаки неладного проявились более двух месяцев назад, изменения поведения ребенка (агрессия, беспричинные истерики, категорическое нежелание идти в сад), — отметила мама ребенка. 

В руководстве детского сада тулячке сказали, что детей не обижают. Родителям говорят, что дети всё придумывают. 

По факту происшествия прокуратура Тульской области уже проводит проверку. 

— По результатам проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения по организации процесса воспитания и обучения несовершеннолетних. При наличии оснований прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 17:24 +2
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