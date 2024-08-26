28 августа в южной части Тулы на сутки ожидаются перебои с водой

Фото из архива Myslo.

Масловско-Песоченский водозабор будут готовить к зиме.

28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,

южнее улицы Пушкинской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,

на ул. Рязанской,

на Калужском шоссе,

на Зеленстрое,

в мкр. «Петровский квартал»,

в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратовские поселки,

с. Зайцево,

в деревнях Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Как сообщает «Тулагорводоканал», будет прекращена подача воды в военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

