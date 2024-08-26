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  4. 28 августа в южной части Тулы на сутки ожидаются перебои с водой - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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28 августа в южной части Тулы на сутки ожидаются перебои с водой
Фото из архива Myslo.

28 августа в южной части Тулы на сутки ожидаются перебои с водой

Масловско-Песоченский водозабор будут готовить к зиме.

28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,
  • южнее улицы Пушкинской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
  • на ул. Рязанской,
  • на Калужском шоссе,
  • на Зеленстрое,
  • в мкр. «Петровский квартал»,
  • в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратовские поселки,
  • с. Зайцево,
  • в деревнях Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Как сообщает «Тулагорводоканал», будет прекращена подача воды в военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 

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Фотограф:
сегодня, в 17:45 +1
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