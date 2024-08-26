Тулячка поссорилась с мужем, который собирался на СВО, и ударила его ножом 

В Курске 48-летняя жительница Тулы признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УСД по Курской области.

Судом установлено, что в марте 2023 года обвиняемая арендовала в Курске квартиру на сутки для встречи с мужем, который находился на территории Курской области и направлялся в зону проведения СВО. В какой-то момент парочка поссорилась и женщина ударила благоверного ножом в грудную клетку.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.