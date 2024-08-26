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В Тульской области пройдет первый в России фестиваль FERMA & JAZZ

В Тульской области пройдет первый в России фестиваль FERMA & JAZZ

Событие объединит музыку, гастрономию и фермерское ремесло. Фестиваль состоится 7 сентября на территории курорта «Заокские поля» в Тульской области.

Фестиваль обещает удивить масштабами и яркой программой, а в числе выступающих — популярные артисты, знакомые миллионам слушателей: Демо, Свят, КУЧЕР, KALVADOS и многие другие.

Каждый гость сможет насладиться живыми выступлениями любимых исполнителей в непринужденной и дружелюбной атмосфере.
 
Одной из главных фишек фестиваля станет гастрономическое сопровождение, за которое будут отвечать именитые шеф-повара, собранные со всех уголков России.

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Все блюда будут приготовлены только из натуральных фермерских продуктов, что позволит участникам фестиваля насладиться настоящими вкусовыми изысками.

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Кроме того, организаторы запустили интересную акцию: все гости, которые принесут с собой тыкву, смогут обменять ее на специальный коктейль. 
 
FERMA & JAZZ предлагает разнообразные активности для всех участников: лаунж-зона для отдыха, DJ-сеты, розыгрыши призов и увлекательные развлечения для детей.

Где: деревня Вишенки, МО Малаховское, Заокский район, Тульская область.
Координаты: 54.772203, 37.424138.
 

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Место
Заокский районТульская область

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