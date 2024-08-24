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На Калужском шоссе водители никак не хотят ездить по ПДД

На Калужском шоссе водители никак не хотят ездить по ПДД

Нарушителей не пугает вероятность попасть в автоаварию.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое напротив Тульского областного клинического онкологического диспансера. На записи видно, как двое водителей нарушили ПДД, опередив поток за счет выезда на полосу для общественного транспорта.

«Калужское шоссе напротив Онкоцентра. Разметку обновили, знак 5.11 „Полоса для маршрутных транспортных средств“ поставили, но все равно находятся умники, которым нужнее всех», — написал автор поста.


Напомним, 31 июля на этом же месте произошло страшное массовое ДТП, в котором погибла 65-летняя фельдшер. Вскоре стало известно, что для повышения безопасности дорожного движения администрацией Тулы и Госавтоинспекцией был принят ряд решений. В том числе, на въезде и выезде из онкоцентра для соблюдения требований дорожных знаков установили ограничительные столбики, организовали «островок безопасности» и выделили для общественного транспорта крайнюю правую полосу.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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