На Калужском шоссе водители никак не хотят ездить по ПДД

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое напротив Тульского областного клинического онкологического диспансера. На записи видно, как двое водителей нарушили ПДД, опередив поток за счет выезда на полосу для общественного транспорта.

«Калужское шоссе напротив Онкоцентра. Разметку обновили, знак 5.11 „Полоса для маршрутных транспортных средств“ поставили, но все равно находятся умники, которым нужнее всех», — написал автор поста.



Напомним, 31 июля на этом же месте произошло страшное массовое ДТП, в котором погибла 65-летняя фельдшер. Вскоре стало известно, что для повышения безопасности дорожного движения администрацией Тулы и Госавтоинспекцией был принят ряд решений. В том числе, на въезде и выезде из онкоцентра для соблюдения требований дорожных знаков установили ограничительные столбики, организовали «островок безопасности» и выделили для общественного транспорта крайнюю правую полосу.



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