В Большой Туле установили новый ФАП

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В медучреждении жители могут получить первую помощь в неотложных случаях.

В деревне Барсуки Большой Тулы по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» установили новый ФАП. Медицинскую помощь там получают порядка 950 жителей, почти 160 из них — дети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В новом здании оборудованы процедурная, кабинеты для осмотров, зона ожидания. В медучреждении жители могут получить первую помощь в неотложных случаях, пройти профилактические осмотры, сдать анализы и сделать вакцинацию, включая прививки от гриппа.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский поговорил с фельдшером и пациентами, а также сделал прививку от гриппа.

Напомним, вакцины доступны во всех государственных медучреждениях области. Прививки можно сделать в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах региона. Также будут открыты прививочные пункты в МФЦ и возле ТЦ «Макси» в Туле.