В Туле 25 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Запрет будет действовать с 12.00 до 19.00.

В воскресенье, 25 августа, тульский «Арсенал-2» сыграет на домашнем стадионе с ФК «Орел». Матч начнётся в 14.00.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством, во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 12.00 до 19.00 в радиусе километра от стадиона «Арсенал».

