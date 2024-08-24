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В Туле 25 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

В Туле 25 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Запрет будет действовать с 12.00 до 19.00.

В воскресенье, 25 августа, тульский «Арсенал-2» сыграет на домашнем стадионе с ФК «Орел». Матч начнётся в 14.00. 

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством, во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 12.00 до 19.00 в радиусе километра от стадиона «Арсенал».
 

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Автор:
вчера, в 21:08 −1
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