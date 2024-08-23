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В Одоеве осудили водителя, виновного в ДТП с улетевшим в кювет автобусом
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Одоеве осудили водителя, виновного в ДТП с улетевшим в кювет автобусом

Тогда в аварии пострадали пять человек.

В Одоеве осудили 58-летнего водителя, из-за которого рейсовый автобус Белев — Тула улетел в кювет. 

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, авария произошла 25 апреля. На 76-м километре дороги в Одоевском районе водитель отвлекся, выехал на полосу встречного движения. Автобус вылетел в кювет и опрокинулся.

В автобусе находилось девять пассажиров. В результате ДТП госпитализированы три пострадавшие пассажирки, водителю и еще одному пассажиру оказали медпомощь на месте. Двоим потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 11:14 +1
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