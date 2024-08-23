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  4. В Алексинском районе работникам предприятия вернули 3 млн рублей долгов по зарплате - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Алексинском районе работникам предприятия вернули 3 млн рублей долгов по зарплате
Фото: ru.freepik.com.

В Алексинском районе работникам предприятия вернули 3 млн рублей долгов по зарплате

Руководство завода оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения руководством завода «Рубин» требований трудового законодательства.

Оказалось, что перед 85 работниками за май образовался долг по зарплате в размере свыше 3 миллионов рублей.

— Выступая в защиту прав трудового коллектива, межрайонная прокуратура внесла директору организации представление, во исполнение требований которого задолженность полностью погашена, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Юрлицо привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. 

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Автор:
сегодня, в 11:32 0
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