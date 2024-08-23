В Алексинском районе работникам предприятия вернули 3 млн рублей долгов по зарплате

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Руководство завода оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения руководством завода «Рубин» требований трудового законодательства.

Оказалось, что перед 85 работниками за май образовался долг по зарплате в размере свыше 3 миллионов рублей.

— Выступая в защиту прав трудового коллектива, межрайонная прокуратура внесла директору организации представление, во исполнение требований которого задолженность полностью погашена, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Юрлицо привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.