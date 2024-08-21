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Гражданин Грузии пытался доставить наркотики в тульскую колонию

Гражданин Грузии пытался доставить наркотики в тульскую колонию

Запрещенные вещества спрятал в пакете с соком.

Сотрудники оперативного отдела лечебного исправительного учреждения
№ 3 города Тулы пресекли доставку запрещенных веществ при приеме
продуктовой передачи, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Неудачную попытку обеспечить осужденных запрещенными веществами
предпринял гражданин Республики Грузия. Запрещенные вещества, 7,3 грамма каннабиса, находились в двухлитровом пакете с соком. Со слов гражданина Республики Грузия, сок его попросил передать ранее незнакомый ему человек.

В настоящее время сотрудниками оперативного отдела ЛИУ-3 проводятся
оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по факту возможной
причастности осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении, к
попытке передачи наркотиков. А гражданину Грузии грозит уголовное дело. 
 

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