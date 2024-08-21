В Туле пройдет выставка-пристройство кошек и собак «Машина добра»

25 августа с 12.00 до 16.00 в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы полностью здоровы и обработаны от паразитов.
От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика. Присмотреть себе питомца можно по ссылке.
Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести:
- корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;
- впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;
- средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;
- ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;
- рис, гречку.
Выставка состоится на парковке ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) перед 1-м корпусом.
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