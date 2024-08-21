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В списках в поддержку кандидатов в Тульскую гордуму от партии «Яблоко» нашли подписи умерших

В списках в поддержку кандидатов в Тульскую гордуму от партии «Яблоко» нашли подписи умерших

Об этом рассказали в Избирательной комиссии региона.

Избирательная комиссия Тульской области отказала региональному отделению партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов в депутаты городской Думы 7-го созыва.

Согласно законодательству, партия должна была предоставить 2134 подписи избирателей. В установленные сроки она собрала 2316 подписей.

В результате проверки на основании итогового протокола рабочей группы на заседании комиссии признали недействительными 235 подписей, в том числе в связи с несоответствием действительности сведений об избирателях; отсутствием активного избирательного права, на основании заключения эксперта экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тульской области; повторяющихся подписей одних и тех же избирателей.

Как сообщает Избирательная комиссия Тульской области, также в листах в поддержку партии «Яблоко» были обнаружены подписи умерших граждан.

Число достоверных подписей составило 2081.

Партия не согласилась с постановлением облизбиркома и обратилась в Тульский областной суд.

Изучив доводы сторон и подписные листы с подписями избирателей, суд отказал региональному отделению в удовлетворении искового заявления.

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