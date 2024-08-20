  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость

Ребенок в состоянии средней степени тяжести, ей оказывают медицинскую помощь.

В Туле 18 августа после отбоя в частном лагере «Новая волна» со второго яруса кровати по неосторожности упала одна из воспитанниц. Девочка получила перелом височной кости и сотрясение мозга. 

Как сообщили Myslo в региональном министерстве образования, штатный медик оперативно оказала девочке первую помощь. Вожатая созвонилась с мамой: было принято совместное решение вызвать скорую медицинскую помощь и госпитализировать пострадавшую в детскую больницу. 

— Сейчас состояние ребенка средней тяжести, девочке оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве. 

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в другом детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показал эксперимент, оторвало палец.

Трое детей 14 и 16 лет доставлены в больницы — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги. Прокуратура Тульской области опубликовала видео с моментом взрыва. Ход проверки по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

К слову, оба детских лагеря — частные. И «Новая волна», и «Солнечный» принадлежат одной организации — «Отдых71».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
детский лагерьновая волнаребеноктравма

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ефремовский район заполонили южнорусские тарантулы
Ефремовский район заполонили южнорусские тарантулы
В Бунырево заметили колибри: видео
В Бунырево заметили колибри: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.