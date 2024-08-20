В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле 18 августа после отбоя в частном лагере «Новая волна» со второго яруса кровати по неосторожности упала одна из воспитанниц. Девочка получила перелом височной кости и сотрясение мозга.

Как сообщили Myslo в региональном министерстве образования, штатный медик оперативно оказала девочке первую помощь. Вожатая созвонилась с мамой: было принято совместное решение вызвать скорую медицинскую помощь и госпитализировать пострадавшую в детскую больницу.

— Сейчас состояние ребенка средней тяжести, девочке оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в другом детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показал эксперимент, оторвало палец.

Трое детей 14 и 16 лет доставлены в больницы — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги. Прокуратура Тульской области опубликовала видео с моментом взрыва. Ход проверки по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

К слову, оба детских лагеря — частные. И «Новая волна», и «Солнечный» принадлежат одной организации — «Отдых71».