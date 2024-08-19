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В минздраве рассказали о состоянии четырех пострадавших после взрыва в детском лагере в Туле
Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

В минздраве рассказали о состоянии четырех пострадавших после взрыва в детском лагере в Туле

Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Четверо пострадавших в результате химического опыта в детском лагере в Туле находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 

Напомним, инцидент произошел накануне, 18 августа. Детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показал эксперимент, оторвало палец.

Трое детей 14 и 16 лет доставлены в больницы — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги. Прокуратура Тульской области опубликовала видео с моментом взрыва. Ход проверки по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. 
 

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Автор:
сегодня, в 11:24 +3
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