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Ефремовский район заполонили южнорусские тарантулы
Фото из соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Ефремов».

Ефремовский район заполонили южнорусские тарантулы

Жители говорят, что такие пауки уже давно живут на территории района.

В Ефремовском районе жители заметили южнорусских тарантулов. Мизгирь, как его часто называют в народе, может быть описан как крупный ядовитый паук, относящийся к аранеоморфным, или «паукам-волкам». Однако он не представляет опасности для человека, если его не тревожить.

Фотографиями хищников жители района поделились в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Ефремов». В комментариях некоторые отметили, что тарантулы уже 10 лет живут на территории областного центра.

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 Они давно уже живут. Красавчики.
— Эти друганы давно окопались. Они роют норы и там живут. Зайдите в поле, посмотрите.
— У меня на огороде таких полно, — пишут местные жители (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). 

Южнорусский тарантул, известный своей экзотической природой, отличается от других пауков своим непривычным образом жизни. Вместо того чтобы плести обычную ловчую сеть, этому пауку нужна паутина для создания своего уютного жилища.

Он стремится обустроить свою нору на открытой солнечной местности, где зной помогает ему обогреть свои яйца и добывать пищу. Будущие жертвы, преследуемые жарой, сами ищут спасение, убегая внутрь норы хищника.

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Автор:
сегодня, в 12:01 +1
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