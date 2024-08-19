В Туле вынесен приговор лжецелительнице

В Туле 61-летняя Марина Ш. признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2021 году обвиняемая в интернете познакомилась с тулячкой. Она пообещала женщине помощь в устройстве личной жизни, успешный карьерный рост и защиту здоровья, заявив, что владеет экстрасенсорными способностями. С января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемая выманила у потерпевшей более 600 000 рублей за якобы оказываемые услуги.

Приговором суда обвиняемой, признавшей вину полностью, назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% в доход государства.