Территорию Тульского кремля закроют из-за заседания комиссии Госсовета

Весь день 20 августа территория Тульского кремля будет закрыта для посещения, сообщили в пресс-службе регионального музейного объединения.

Как стало известно Myslo, там проведут первое очное заседание комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Напомним, ее председателем назначен Дмитрий Миляев.

Среди участников заседания — представители Федерального Собрания РФ, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств страны. Кроме того, участие подтвердили губернаторы ряда регионов РФ. От государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ России планируется порядка 32 представителей.