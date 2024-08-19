  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Территорию Тульского кремля закроют из-за заседания комиссии Госсовета - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Территорию Тульского кремля закроют из-за заседания комиссии Госсовета

Территорию Тульского кремля закроют из-за заседания комиссии Госсовета

В оружейную столицу приедут губернаторы ряда регионов РФ.

Весь день 20 августа территория Тульского кремля будет закрыта для посещения, сообщили в пресс-службе регионального музейного объединения.

Как стало известно Myslo, там проведут первое очное заседание комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Напомним, ее председателем назначен Дмитрий Миляев. 

Среди участников заседания — представители Федерального Собрания РФ, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств страны. Кроме того, участие подтвердили губернаторы ряда регионов РФ. От государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ России планируется порядка 32 представителей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:22 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Госсовет РФДмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле вынесен приговор лжецелительнице
В Туле вынесен приговор лжецелительнице
Очевидцы: на ул. Кутузова грузовик с песком сбил подростка на самокате
Очевидцы: на ул. Кутузова грузовик с песком сбил подростка на самокате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.