Стали известны подробности наезда на самокатчика на ул. Кутузова

Оказалось, пострадавшему 22 года. Он пересекал улицу по зебре, но на красный, и не спешился.

В ГАИ прокомментировали сообщение о ДТП с грузовиком и самокатчиком.

— Сегодня в 14.45 на улице Кутузова мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем «Шакман», совершил наезд на электросамокат под управлением молодого человека 2002 года рождения. По предварительной информации, он пересекал проезжую часть автомобильной дороги на электросамокате (не спешившись) по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель электросамоката был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.