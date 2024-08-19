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Очевидцы: на ул. Кутузова грузовик с песком сбил подростка на самокате

Очевидцы: на ул. Кутузова грузовик с песком сбил подростка на самокате

Об этом очевидцы сообщили в редакцию Myslo. UPD: добавлен комментарий Госавтоинспекции.

ДТП случилось на повороте на ул. Вильямса. По словам очевидцев, группа подростков на самокатах пересекала проезжую часть. Одного ребенка сбил самосвал, груженный песком. Самокатчика доставили в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

UPD: Как сообщили Myslo в Госавтоинспекции, сбитый самокатчик оказался взрослым — 22-летний туляк пересекал проезжую часть на ул. Кутузова на красный свет, и при этом не спешился. В результате ДТП водитель электросамоката был доставлен в медицинское учреждение для оказании медицинской помощи.

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