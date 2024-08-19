РЖД извинилась перед жителями Нижнего Криволучья за перегороженный переход на ж/д станции

В соцсетях тулячка поделилась фотографиями со станции Криволучье в Пролетарском районе: переход ж/д путей загородил товарный поезд, и людям приходилось буквально карабкаться через состав, чтобы попасть в микрорайон Нижнее Криволучье.

За комментарием Myslo обратился к представителям РЖД — Московской железной дороги. Оказалось, что на случай остановки грузового состава на ж/д станции есть регламентированный порядок действий, однако прибегнуть к нему в этом случае не удалось.

— Вечером 18 августа на станции Криволучье был остановлен грузовой поезд. Обычно в случае, если на станциях стоянка грузового поезда превышает 30 минут, в нем делается так называемый «разрыв» для прохода пассажиров. Однако в данном случае по техническим причинам сделать это не представилось возможным. Поезд отправился по назначению в 4 часа утра. Московская железная дорога приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства.