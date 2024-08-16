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В Туле силовики устроили рейд по мигрантам на рынке «Привоз»
Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Туле силовики устроили рейд по мигрантам на рынке «Привоз»

В ближайшее время пять нелегалов отправят домой.

В Туле вновь прошел рейд по пресечению нелегальной миграции. Теперь на рынке «Привоз» на Калужском шоссе, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Силовики проверили 30 граждан Средней Азии. 

— В отношении пятерых составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства, и в ближайшее время пять нелегалов поедут домой, — сообщают авторы канала.

Напомним, в Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за информацию о нелегальных мигрантах. Слуги народа считают, что инициатива будет полезна для общественной безопасности.

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Автор:
сегодня, в 18:00 0
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