В Туле силовики устроили рейд по мигрантам на рынке «Привоз»

Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В ближайшее время пять нелегалов отправят домой.

В Туле вновь прошел рейд по пресечению нелегальной миграции. Теперь на рынке «Привоз» на Калужском шоссе, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Силовики проверили 30 граждан Средней Азии.

— В отношении пятерых составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства, и в ближайшее время пять нелегалов поедут домой, — сообщают авторы канала.

Напомним, в Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за информацию о нелегальных мигрантах. Слуги народа считают, что инициатива будет полезна для общественной безопасности.