Жительница Дедилово: «Моих коров убило и покалечило током от оборванного провода»

Фото автора.

Умершую корову звали Красуля. По коровьим меркам она была молода — 9 лет. Большую (полтонны весом) Красулю 77-летная Валентина Акорчина, жительница с. Дедилово, считала кормилицей. Да и забота о скоте помогала пожилой женщине не опускать руки. Оттого ещё тягостней было ей увидеть свою любимицу такой:

Это фото сделано меньше чем через час после смерти Красули. В экспертном заключении от ветврача (которое Валентина Михайловна так до сих пор и не получила на руки) значится, что корова умерла от разрыва аорты. Такое и правда может случиться, если животное получает смертельный удар током.

Однако в этом же заключении после «разрыва аорты» написано: «в следствие естественных причин».

По официальной версии, здоровая, холеная, молодая 500-килограммовая корова внезапно умерла от разрыва сердца.

Всё произошло 9 августа. Валентина Михайловна повела трёх своих коров (Красулю, Пенку и Малинку) на выпас привычным путём — через пятачок около сарайной постройки. По узкой тропинке она должна была выйти с коровами на поле.

— Шли себе и шли, — рассказывает Валентина Михайловна, — а потом две коровы мои, Малинка и Красуля, вдруг упали и стали по земле кататься. Подхожу, смотрю — а под Красулей провод оголённый лежит. Током моих коров било! Я в себя прийти еле смогла. Жалко животинку! Я с себя вот эту кофту сняла и стала пытаться ею провод из-под Красули выбить.

Оголённый металлический провод просто валялся на земле около сарая: ещё прошлым вечером там его не было. Что было бы, если бы вместо коровы первой на него наступила Валентина Михайловна или кто-то из её соседок, — женщины даже думать не хотят.

— Мы стали гадать, от чего этот провод. Свет у всех нас был, телефоны работали. Даже «Электросети» приехали и сами руками развели. Сказали только, что провод перетёрся об дерево, а от чего провод — не сказали.

Корова умерла почти мгновенно. На вызов приехала полиция.

— А замначальника РОВД и говорит нам: «Так и что? Нет у вас в „Заре“ знакомых? Приехали бы и корову вашу забрали». У меня чуть челюсть не упала. Вы серьёзно? Ладно бы во дворе корова померла — мои были бы проблемы. Так её током шарахнуло, а я, по его логике, должна была сама куда-то звонить и искать эвакуатор. Сын мне мой помочь не может сейчас — он в Попасной…

Вот как вспоминают этот день соседки Валентины Михайловны:



Надежда Беспалова (слева) и Галина Радо (справа).

— Утром вдруг слышу, Валя мне кричит: «Надя, Надя, помогай! Горе-то какое!» Я думаю: «Что за горе там?», перепугалась, — говорит Надежда Беспалова. — Вижу, Валя пошла, как обычно, коров пасти. Вышла с тремя — а две лежат на земле, на спине катаются — их током бьёт!

Соседка Галина Радо тоже услышала крики Валентины Михайловны:

— Смотрю — коров по земле мотает, одна уже почти мёртвая. Мы потом Вале помогали полицию вызывать.

Соседок Валентины Михайловны опрашивали как свидетелей. Несмотря на то, что все они подтвердили, как лично видели мучающихся от ударов током коров, дело по этому факту заводить не стали: ветврач Киреевского ветеринарно-санитарного утилизационного завода Эльвира Павловна дала заключение, что корова умерла своей смертью.

Корреспондент Myslo попытался поговорить с ветврачом. Беседа оказалась не слишком информативной: врач сообщила, что лично видела корову, лично выносила заключение, а потом передала его сотрудникам полиции. И бросила трубку.

Валентина Михайловна сомневается: может ли экспертное заключение специально лежать в полиции, чтобы она не получила к нему доступ? Да и в последний раз увидеть корову хозяйке не дали: увезли её тело, а потом быстро сожгли.

Две другие коровы тоже пострадали от ударов током, у Малинки даже оторвало копыто: она билась им о щебёнку. Но сейчас обе коровы чувствуют себя нормально.

О том, чей провод под напряжением вот так запросто валялся на земле, история умалчивает. И раз корова «умерла своей смертью», никаких разбирательств никто не затевает и виновных не ищет.

Myslo запросил комментарий в администрации МО Дедиловское.