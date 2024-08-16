Александр Русаков стал представителем ночной хоккейной лиги в Тульской области

Фото Спортивной Федерации по хоккею в Тульской области.

Фонд «Ночной хоккейной лиги» наделил полномочиями регионального представителя в Тульской области в сезоне 2024/2025 Александра Русакова.

Для этого было необходимо заручиться поддержкой от руководителей команд региона и направить соответствующие документы в Фонд.

В этом сезоне региональный этап Ночной хоккейной лиги в Тульской области пройдет во всех четырёх дивизионах: «Любитель 40+», «Лига Надежды», «Лига Мечты» и «Любитель 50+». Заявочная кампания для команд продлится до 4 сентября. Старт чемпионата намечен на 14 сентября.

Мы пообщались с Александром и узнали, какая работа проводится в Тульской области по развитию лиги.

— Сезон 2023/2024 стал для вас первым в Ночной хоккейной лиге. Расскажите о своем опыте работы в рамках регионального чемпионата?

— Да, предыдущий сезон стал для меня первым в Ночной хоккейной лиге, так как я пришел работать в Федерацию в мае того года. Но за плечами у меня годы работы в спортивной сфере, опыт проведения соревнований всероссийского и международного уровней, поэтому по мне сезон прошел «на ура». Из нововведений — удалось организовать трансляции матчей Ночной лиги, планируем наращивать обороты!

Также в прошлом сезоне удалось создать свою команду в региональных соревнованиях «Лига производственных предприятий». Сейчас команда зайдет в «Лигу Мечты».

— В сезоне 2023/2024 в Тульской области было только два дивизиона: «Лига Надежды» и «Любитель 40+», как удалось расширить региональный чемпионат до «Лиги Мечты» и «Любитель 50+»?

— Это было бы невозможно без весомой поддержки нашего социального партнера ГК «Полипласт». В настоящий момент в Тульской области выстроена целая система подготовки хоккеистов, начиная с детских дворовых команд и заканчивая профессиональными командами. Растет интерес к хоккею, появляется много любителей-энтузиастов, увеличивается количество любительских команд, в этой связи и появились новые дивизионы.

— Как Федерация хоккея Тульской области стимулирует команды к участию в региональном этапе? Ведь не у каждого на сегодняшний день есть возможность оплатить командный взнос за участие.

— Часть финансовой нагрузки берет на себя Федерация и ГК «Полипласт» — это оплата личных и командных взносов за новые команды, изготовления формы. Помогает любительским командам «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», предоставляя командам защитную экипировку от профессиональных команд. Ну и конечно, стоит отметить крупные предприятия Тульской области, которые вкладывают ресурсы в свои команды, участвующие в соревнованиях Федерации.

— «Лига Надежды» в этом сезоне будет проводиться в двух группах. С чем это связано?

— В текущем сезоне произойдут небольшие изменения, много команд прибавится из «Тульской любительской хоккейной лиги», часть команд придет из «Лиги производственных предприятий». В «Лиге Надежды» разыграем Малый и Большой кубки, победитель Малого примет участие в Большом кубке, а победитель регионального этапа станет участником Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в г. Сочи.

— Какая работа проводится в регионе по улучшению организации матчей чемпионата?

— В первую очередь ведется огромная работа по обучению судей! Проведены судейские сборы, ежемесячно будут проводится семинары

и тренировочные мероприятия. Перед стартом сезона запланирован семинар по правилам с представителями команд в формате ВКС.

Будут организованы тренировочные мероприятия для ведущих команд Ночной лиги с профессиональными тренерами системы АКМ, тренировки вратарей, товарищеские встречи с командами других регионов, нашими командами Молодежной хоккейной лиги.

— Какие задачи на сезон ставите перед собой как региональный представитель?

— Привлечь как можно больше команд в Ночную хоккейную лигу, провести сезон на высоком уровне, но и занять призовые места в Малых Кубках в финальном этапе Фестиваля в г. Сочи.

— Что пожелаете командам?