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Операция «Мак-2024»: в Тульской области изъяли больше 26 кг наркотиков и возбудили 5 уголовных дел

Операция «Мак-2024»: в Тульской области изъяли больше 26 кг наркотиков и возбудили 5 уголовных дел

Межведомственные оперативно-профилактические мероприятия будут проходить в регионе до середины осени.

С мая в Тульской области проводится антинаркотическая операция «Мак – 2024». Её главная задача – противодействие незаконному обороту наркотиков, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. 

За 3,5 месяца выявлено 19 преступлений и 52 правонарушения, из незаконного оборота изъято более 26,6 кг гашиша и марихуаны. Выявлены 12 фактов незаконного культивирования конопли, по которым возбуждено пять уголовных дел и составлено пять административных протоколов. Ещё по двум фактам проводятся проверки. Обнаружены и уничтожены 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

В пресс-службе тульского УМВД отметили, что работа по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ведется непрерывно и находится на контроле руководства Управления.

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