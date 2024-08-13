Тульские медики проведут мастер-классы по оказанию первой помощи

Фото из архива Myslo

Принять участие в них смогут все желающие – как взрослые, так и дети.

Сотрудники тульского Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи приглашают всех посетить увлекательно-познавательные мастер-классы по оказанию первой помощи. Опытные профессионалы расскажут, как правильно и грамотно помочь человеку в экстренной ситуации. Занятия пройдут по следующему графику:

13 августа, в 17.00 – на Казанской набережной, в рамках молодежного пространства «Газон»,

17 августа, в 17.00 – в фан-зоне стадиона «Арсенал» (пр-т Ленина, д. 87).

14, 15 и 16 августа, в 15.00, обучающие занятия состоятся в многофункциональном спортивном центре по адресу: ул. Санаторная, д. 3.