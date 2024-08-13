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В Госдуме предложили в 50 раз увеличить штраф за громкий выхлоп автомобилей
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме предложили в 50 раз увеличить штраф за громкий выхлоп автомобилей

Шумным водителям придется платить уже 25 тысяч рублей.

В Госдуме предложили в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей, пишет Lenta.ru.

Размер штрафа вырастет с 500 рублей до 25 тысяч рублей. Депутаты считают, что денежное взыскание с водителя необходимо взимать, если уровень шума его транспортного средства превышает 96 децибел.

— В Москве уже появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Таким образом, у технической стороны вопроса появилось решение, — сказал депутат Госдумы Роман Крастелев.

Для увеличения размера штрафа, по его словам, нужно сертифицировать камеры фиксации, а также разработать методику замера и определить степень ответственности для нарушителей. Впоследствии норму можно вносить в действующее законодательство.

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Автор:
сегодня, в 20:20 +4
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