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В Туле автоледи не пропустила пешехода и едва не врезалась в попутную машину

В Туле автоледи не пропустила пешехода и едва не врезалась в попутную машину

Видео с нарушительницей опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Менделеевской в Туле. На записи видно, как водитель сначала не пропустил находившегося на «зебре» пешехода, а через 200 метров едва не врезалась в попутный автомобиль.

«Видео с двумя нарушениями ПДД, совершенными автоледи всего за 30 секунд. 1-е нарушение п. 14.1 ПДД РФ (обязанность пропустить пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе), 2-е нарушение п. 8.4 ПДД РФ (При перестроении водитель должен уступить дорогу т/с, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении т/с, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу т/с, находящемуся справа.). Это нарушение, кстати, могло привести к аварии. Снято 30 июля 2024 года, в 18.25, на улице Менделеевской, рядом с домом 2/8 и Т-образном перекрестке с Садовым переулком», — сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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