В Туле автоледи не пропустила пешехода и едва не врезалась в попутную машину

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Менделеевской в Туле. На записи видно, как водитель сначала не пропустил находившегося на «зебре» пешехода, а через 200 метров едва не врезалась в попутный автомобиль.

«Видео с двумя нарушениями ПДД, совершенными автоледи всего за 30 секунд. 1-е нарушение п. 14.1 ПДД РФ (обязанность пропустить пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе), 2-е нарушение п. 8.4 ПДД РФ (При перестроении водитель должен уступить дорогу т/с, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении т/с, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу т/с, находящемуся справа.). Это нарушение, кстати, могло привести к аварии. Снято 30 июля 2024 года, в 18.25, на улице Менделеевской, рядом с домом 2/8 и Т-образном перекрестке с Садовым переулком», — сообщил автор кадров.

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