В Тульской области 13 сельских учителей получат по 1 млн рублей

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Программа «Земский учитель» действует в регионе с 2020 года. Главная цель – привлечь педагогов в сельские школы.

По условиям программы педагог получит 1 млн рублей, проработав в школе не менее 5 лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

В этом году в Тульской области по программе «Земский учитель выделено 13 мест. По итогам основного конкурсного отбора определены 8 «земских учителей», которые с 1 сентября приступят к работе в школах Веневского, Плавского, Дубенского, Узловского, Чернского, Щекинского, Воловского и Новомосковского районов.

8 августа начнётся дополнительный конкурсный отбор претендентов на замещение вакансий в рамках программы «Земский учитель». Он продлится до 31 октября. Заявку можно подать здесь.

После этого необходимо предоставить документы в министерство образования Тульской области по адресу: Тула, ул. Оружейная, 5, каб. 215. Справки можно получить по телефону: 8(4872)24-51-04 (добавочный 26-13) или по электронной почте: [email protected].