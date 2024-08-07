  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области 13 сельских учителей получат по 1 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области 13 сельских учителей получат по 1 млн рублей
Фото из архива Myslo

В Тульской области 13 сельских учителей получат по 1 млн рублей

Программа «Земский учитель» действует в регионе с 2020 года. Главная цель – привлечь педагогов в сельские школы.

По условиям программы педагог получит 1 млн рублей, проработав в школе не менее 5 лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

В этом году в Тульской области по программе «Земский учитель выделено 13 мест. По итогам основного конкурсного отбора определены 8 «земских учителей», которые с 1 сентября приступят к работе в школах Веневского, Плавского, Дубенского, Узловского, Чернского, Щекинского, Воловского и Новомосковского районов.

8 августа начнётся дополнительный конкурсный отбор претендентов на замещение вакансий в рамках программы «Земский учитель». Он продлится до 31 октября. Заявку можно подать здесь.

После этого необходимо предоставить документы в министерство образования Тульской области по адресу: Тула, ул. Оружейная, 5, каб. 215. Справки можно получить по телефону: 8(4872)24-51-04 (добавочный 26-13) или по электронной почте: [email protected].

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:44 0
Другие статьи по темам
Событие
Земский учительконкурсный отборвыплата педагогамсельский учитель
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле автоледи не пропустила пешехода и едва не врезалась в попутную машину
В Туле автоледи не пропустила пешехода и едва не врезалась в попутную машину
Ольга Гремякова: «Сегодня каждый может ощутить заботу государства»
Ольга Гремякова: «Сегодня каждый может ощутить заботу государства»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.