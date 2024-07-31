В Туле мужчина получил штраф за экстремистский видеоролик «ВКонтакте»

Фото из архива Myslo

Гражданин Азизов разместил на своей странице в соцсети видеозапись, содержащую символику Чеченской Республики Ичкерия, которая признана экстремистской. Публичная демонстрация таких материалов запрещена.

На суде мужчина признал свою вину и пояснил, что не знал об экстремистском характере опубликованного им ролика. Запись он сразу же удалил. Суд решил не наказывать нарушителя слишком строго – ему предстоит выплатить штраф в размере 1500 рублей.

Однако всё могло обернуться иначе – ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает административный арест сроком до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.