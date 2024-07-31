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В Тульской области в Оке обнаружили труп утонувшей школьницы

В Тульской области в Оке обнаружили труп утонувшей школьницы

Девочка поехала на отдых в отель «Царьград» и решила искупаться в Оке.

27 июля 14-летняя школьница из Москвы приехала с родными на отдых в подмосковный отель «Царьград», пишет телеграм-канал SHOT.

В какой-то момент девочка с мамой решили поплавать на сапбордах вместе с группой из 13 человек. Поездку организовал местный предприниматель.

Во время остановки неподалёку от городского пляжа в Пущино, где запрещено купаться, школьница спрыгнула с сапа в воду, чтобы поплавать. Но не вынырнула. Её искали три дня. Обнаружить тело удалось 30 июля в примерно 16 километрах от того самого пляжа — в районе деревни Толша Ясногорского района Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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сегодня, в 13:31 +3
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