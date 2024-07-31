В Алексине водитель автобуса отдала лжесотрудникам банка 630 тысяч рублей

Фото: ru.freepik.com.

В Туле 61-летняя пенсионерка из Советского округа перевела на счета аферистов 3,5 миллиона рублей за предотвращение противоправных действий с её имуществом. 62-летняя водитель автобуса из Алексина поверила, что общается с сотрудником банка и лишилась 630 тысяч рублей. Подобным образом потеряла свои деньги 62-летняя медицинская работница из Дубенского района, переведя злоумышленникам 250 тысяч рублей.

42-летней уроженке Кимовска неизвестные предложили заработать в Телеграм. За услугу доверчивая женщина перевела мошеннику 257 тысяч рублей. Её 43-летнему земляку позвонили под предлогом продажи стройматериалов. Мужчина перевел 159 тысяч рублей на расчетный счет, предоставленный продавцом. Товар он так и не получил, а лжепродавец перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Напомним, недавно мошенники придумали новую схему обмана: они звонят участникам судебных заседаний, сообщают о повестках, якобы направленных через портал Госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.