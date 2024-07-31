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В Богородицке осудят 21-летнюю тулячку за покупку и распространение партии метилэфедрона
Фото: ru.freepik.com.

В Богородицке осудят 21-летнюю тулячку за покупку и распространение партии метилэфедрона

Девушку поймали, когда она разносила закладки по тайникам.

Богородицкий межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы региона. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в значительном и крупном размерах». 

В мае жительница Богородицка, работая в составе организованной группы, купила бесконтактным способом партию метилэфедрона, который впоследствии собиралась разложить в тайниках.

— Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 12,2 г наркотиков, которые злоумышленница разметила в тайниках с закладками, а также хранила при себе в момент задержания, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Уголовное дело для рассмотрения направили в Богородицкий суд.

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Автор:
сегодня, в 13:51 +1
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