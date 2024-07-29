  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск

Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск

Пострадавших нет.

В Туле на улице Металлургов, около остановки «Поликлиника», сгорел овощной киоск. О происшествии Myslo сообщили очевидцы.

Пожар произошел около 4 часов утра 29 июля. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Пострадавших нет. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:34 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожармчскиоск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах
За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах
SuperJob: каждый девятый туляк изменял своей второй половинке
SuperJob: каждый девятый туляк изменял своей второй половинке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.