Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск

В Туле на улице Металлургов, около остановки «Поликлиника», сгорел овощной киоск. О происшествии Myslo сообщили очевидцы.

Пожар произошел около 4 часов утра 29 июля. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Пострадавших нет.