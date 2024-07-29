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SuperJob: каждый девятый туляк изменял своей второй половинке
Фото: ru.freepik.com.

SuperJob: каждый девятый туляк изменял своей второй половинке

Основная причина — семейные проблемы.

Каждый девятый житель оружейной столицы изменял своей второй половинке. Согласно опросу SuperJob, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 14%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще.

По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то, что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

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Автор:
сегодня, в 09:10 +2
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