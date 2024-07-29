  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах
Фото из телеграм-канала «Тула.Транспорт».

За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах

В администрации составляют свой рейтинг антигероев.

За 6 месяцев 2024 года в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы поступило уже 230 протоколов и еще 70 протоколов находится в работе по парковкам автомобилей на газонах и детских площадках.

За это тулякам грозит штраф — 2 тысячи рублей. Общая сумма всех штрафов составила 348 тысяч рублей.

— Не паркуйте автомобили на газоне — это вредит почве, деревьям и другим растениям, — призвали в управлении. 

Сообщить о нарушении можно по телефону: +7 (4872) 56-01-28. [email protected]

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Место
тула
Прочее
парковка на газонахштрафы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на украшение ко Дню города потратят больше 400 тысяч рублей
В Туле на украшение ко Дню города потратят больше 400 тысяч рублей
Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск
Ночью в Туле на улице Металлургов сгорел овощной киоск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.