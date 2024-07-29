За полгода туляки заплатили больше 300 тысяч рублей за парковку в неположенных местах

Фото из телеграм-канала «Тула.Транспорт».

За 6 месяцев 2024 года в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы поступило уже 230 протоколов и еще 70 протоколов находится в работе по парковкам автомобилей на газонах и детских площадках.

За это тулякам грозит штраф — 2 тысячи рублей. Общая сумма всех штрафов составила 348 тысяч рублей.

— Не паркуйте автомобили на газоне — это вредит почве, деревьям и другим растениям, — призвали в управлении.

Сообщить о нарушении можно по телефону: +7 (4872) 56-01-28. [email protected].