В Туле автоледи с маленьким ребенком показала «мастер-класс» по вождению: видео

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, которую видеорегистратор его авто запечатлел на ул. Кирова в Туле. На кадрах видно, как водитель легковушки сначала решила повернуть налево из правого ряда, обиделась, что ее не пропустили и решила отомстить.

«После включения зеленого женщина устремилась вперед, внаглую подрезая мой автомобиль. Пришлось использовать звуковой сигнал для предотвращения ДТП. Далее, имея возможность опередить меня и ехать дальше, она начала пытаться выдавить меня на встречную полосу постоянно прижимаясь к правому борту моего автомобиля.

Доехав таким образом до пересечения с ул. Баженова (примерно 500 м от Хворостухина), она повернула налево. Вопрос: что творится в голове у водителя, нагло нарушающего ПДД с маленьким ребенком в автомобиле, и при это еще пытающегося «наказать» других участников движения?», — прокомментировал автор записи.

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