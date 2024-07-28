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В Туле автоледи с маленьким ребенком показала «мастер-класс» по вождению: видео

В Туле автоледи с маленьким ребенком показала «мастер-класс» по вождению: видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, которую видеорегистратор его авто запечатлел на ул. Кирова в Туле. На кадрах видно, как водитель легковушки сначала решила повернуть налево из правого ряда, обиделась, что ее не пропустили и решила отомстить.

«После включения зеленого женщина устремилась вперед, внаглую подрезая мой автомобиль. Пришлось использовать звуковой сигнал для предотвращения ДТП. Далее, имея возможность опередить меня и ехать дальше, она начала пытаться выдавить меня на встречную полосу постоянно прижимаясь к правому борту моего автомобиля. 

Доехав таким образом до пересечения с ул. Баженова (примерно 500 м от Хворостухина), она повернула налево. Вопрос: что творится в голове у водителя, нагло нарушающего ПДД с маленьким ребенком в автомобиле, и при это еще пытающегося «наказать» других участников движения?», — прокомментировал автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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