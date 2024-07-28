  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Дело Эйриха: допрошены 20 потерпевших и 20 свидетелей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дело Эйриха: допрошены 20 потерпевших и 20 свидетелей

Дело Эйриха: допрошены 20 потерпевших и 20 свидетелей

Следующее заседание состоится 30 июля.

В Туле продолжается процесс по делу Геннадия Эйриха. Мужчина обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного посёлка Солнечный на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства 53-летнего управляющего посёлком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признаны 20 человек.

В настоящее время по делу допрошены все потерпевшие и 20 свидетелей, частично исследованы письменные материалы дела, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области. Следующее заседание по данному делу состоится 30 июля.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:13 0
Другие статьи по темам
Прочее
ЭйрихТуламошенничествокоттеджный поселокуправляющийуголовное дело
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле автоледи с маленьким ребенком показала «мастер-класс» по вождению: видео
В Туле автоледи с маленьким ребенком показала «мастер-класс» по вождению: видео
Синоптик Вильфанд предупредил о температурных качелях и резком похолодании
Синоптик Вильфанд предупредил о температурных качелях и резком похолодании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.