Дело Эйриха: допрошены 20 потерпевших и 20 свидетелей

В Туле продолжается процесс по делу Геннадия Эйриха. Мужчина обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного посёлка Солнечный на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства 53-летнего управляющего посёлком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признаны 20 человек.

В настоящее время по делу допрошены все потерпевшие и 20 свидетелей, частично исследованы письменные материалы дела, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области. Следующее заседание по данному делу состоится 30 июля.