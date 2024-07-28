Синоптик Вильфанд предупредил о температурных качелях и резком похолодании

Пообещал, что привычный температурный режим нарушится уже с 29 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается значительное снижение температуры. По его словам, столбики термометров могут опуститься на 2-3 градуса ниже климатической нормы, что создаст дискомфорт для жителей.

Самое существенное похолодание метеорологи прогнозируют 30 и 31 июля. В эти дни столбики термометров будут показывать всего 17-22 градуса, что значительно ниже обычных для этого периода значений.

Такие резкие погодные перемены связаны с приближением холодного атмосферного фронта. По словам Вильфанда, в последних числах июля жителям Центральной России даже придется доставать из гардероба более теплые вещи.

Впрочем, похолодание будет непродолжительным. Уже в начале августа температура воздуха начнет постепенно повышаться, хотя и не достигнет привычных для этого времени года значений.