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В центре Тулы трамвай столкнулся с автомобилем и застопорил движение
Фото из телеграм-канала «Тула с огоньком».

В центре Тулы трамвай столкнулся с автомобилем и застопорил движение

О пострадавших в аварии не сообщается.

Сегодня, 25 июля, утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Станиславского случилось ДТП. Трамвай столкнулся с автомобилем и застопорил движение остальных трамваев. Фотография происшествия появилась в телеграм-канале «Тула с огоньком».

В пресс-службе регионального ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.

Напомним, накануне, 24 июля, сошел с рельсов «Львенок» на перекрестке улиц Кауля и Буденного. В администрации Тулы заявили, что инцидент произошёл из-за постороннего предмета на путях. Рабочие временно отремонтировали стык рельсов. А в выходные сошел с рельсов трамвай № 10 на пересечении улиц Плеханова и Кирова. 

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Автор:
сегодня, в 11:11 +3
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