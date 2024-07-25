В центре Тулы трамвай столкнулся с автомобилем и застопорил движение

Фото из телеграм-канала «Тула с огоньком».

О пострадавших в аварии не сообщается.

Сегодня, 25 июля, утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Станиславского случилось ДТП. Трамвай столкнулся с автомобилем и застопорил движение остальных трамваев. Фотография происшествия появилась в телеграм-канале «Тула с огоньком».

В пресс-службе регионального ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.

Напомним, накануне, 24 июля, сошел с рельсов «Львенок» на перекрестке улиц Кауля и Буденного. В администрации Тулы заявили, что инцидент произошёл из-за постороннего предмета на путях. Рабочие временно отремонтировали стык рельсов. А в выходные сошел с рельсов трамвай № 10 на пересечении улиц Плеханова и Кирова.