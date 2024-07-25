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  4. В Новомосковске предприимчивый вор вынес из квартиры ключи от иномарки, золото и бутылку коньяка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Новомосковске вор вынес из квартиры ключи от иномарки, золото и бутылку коньяка
Фото: ru.freepik.com.

В Новомосковске вор вынес из квартиры ключи от иномарки, золото и бутылку коньяка

Безработного злоумышленника задержали.

В Новомосковске в полицию с заявлением о краже обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, что из его квартиры неизвестные похитили золотые украшения, ключи от автомобиля KIA и бутылку коньяка.

Позже стражи правопорядка установили, что к инциденту причастен 31-летний безработный местный житель. Злоумышленник признался, что проник в квартиру на первом этаже и вынес вещи через открытое окно. 

— Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

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Автор:
сегодня, в 11:31 0
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