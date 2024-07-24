  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали

«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями закона.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Узловскому району провели административное расследование по нашей публикации «Под Тулой водитель Lada Vesta проскочил перед локомотивом в последнюю секунду». Нарушитель ПДД установлен.

— В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.10 КоАП РФ. По результату рассмотрения вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле мгновенная реакция водителя спасла ребенка: видео
Дежурная часть
В Туле мгновенная реакция водителя спасла ребенка: видео
вчера, в 20:02, 28 3966 6
На ул. Болдина встретили «караван» торопыг
Дежурная часть
На ул. Болдина встретили «караван» торопыг
вчера, в 16:20, 27 1457 3
В Туле умный пес пытался перейти дорогу, но его не пропускали
Дежурная часть
В Туле умный пес пытался перейти дорогу, но его не пропускали
22 июля, в 20:14, 57 3381 21
В Веневском районе водитель пошел на безумный обгон
Дежурная часть
В Веневском районе водитель пошел на безумный обгон
22 июля, в 16:44, 9 1955 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:20 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В «Лазаревских лавках» продолжается снижение цен
В «Лазаревских лавках» продолжается снижение цен
В Туле появятся специальные парковки для арендованных самокатов
В Туле появятся специальные парковки для арендованных самокатов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.