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С начала года в Тульской области в ДТП погибли два велосипедиста
Фото УГИБДД по Тульской области.

С начала года в Тульской области в ДТП погибли два велосипедиста

Среди погибших — один несовершеннолетний.

С начала года по сегодняшний день в Тульской области произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в которых 2 человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, 29 человек получили травмы. Такую статистику предоставили в региональной Госавтоинспекции. 

В ведомстве напомнили правила, которых необходимо придерживаться для безопасности на дорогах:

  • перед началом движения следует удостовериться, что велосипед исправен;
  • носите защитную экипировку — шлем, налокотники, наколенники;
  • следуйте указаниям дорожных знаков, разметки, сигналам светофоров, соблюдайте правила очередности проезда;
  • предупреждайте других участников дорожного движения о своих намерениях, используя общепринятые условные жесты и сигналы рукой;
  • будьте особенно осторожны на перекрестках;
  • катайтесь только в разрешенных для этого местах. Лицам старше 14 лет необходимо передвигаться по велосипедным, велопешеходным дорожкам, по полосе для велосипедистов. Если их нет, то — по правому краю проезжей части или по обочине. Движение велосипедистов по краю проезжей части допускается при условии, что он старше 14 лет;
  • пересекать проезжую часть по пешеходному переходу допускается, спешившись;
  • в темное время суток или в непогоду используйте световозвращающие элементы на одежде и средстве передвижения.

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