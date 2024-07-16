С начала года в Тульской области в ДТП погибли два велосипедиста

С начала года по сегодняшний день в Тульской области произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в которых 2 человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, 29 человек получили травмы. Такую статистику предоставили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили правила, которых необходимо придерживаться для безопасности на дорогах:
- перед началом движения следует удостовериться, что велосипед исправен;
- носите защитную экипировку — шлем, налокотники, наколенники;
- следуйте указаниям дорожных знаков, разметки, сигналам светофоров, соблюдайте правила очередности проезда;
- предупреждайте других участников дорожного движения о своих намерениях, используя общепринятые условные жесты и сигналы рукой;
- будьте особенно осторожны на перекрестках;
- катайтесь только в разрешенных для этого местах. Лицам старше 14 лет необходимо передвигаться по велосипедным, велопешеходным дорожкам, по полосе для велосипедистов. Если их нет, то — по правому краю проезжей части или по обочине. Движение велосипедистов по краю проезжей части допускается при условии, что он старше 14 лет;
- пересекать проезжую часть по пешеходному переходу допускается, спешившись;
- в темное время суток или в непогоду используйте световозвращающие элементы на одежде и средстве передвижения.