С начала года в Тульской области в ДТП погибли два велосипедиста

Фото УГИБДД по Тульской области.

С начала года по сегодняшний день в Тульской области произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в которых 2 человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, 29 человек получили травмы. Такую статистику предоставили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили правила, которых необходимо придерживаться для безопасности на дорогах: