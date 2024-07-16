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В Богородицке осудили организованную группу за подпольное казино
Фото ru.freepik.ru

В Богородицке осудили организованную группу за подпольное казино

В деле – пять фигурантов в возрасте от 27 до 64 лет.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). 

В 2021 году один из фигурантов — житель Киреевска оборудовал на территории Богородицка игровой клуб и организовал группу, участники которой выполняли функции операторов-кассиров. 

— В ходе расследования уголовного дела провели обыски в игорном заведении, а также по месту жительства обвиняемых. Изъяли
14 компьютеров, телефонов, карточек, денежных средств и документацию, — отметили в СУ СКР по Тульской области. 

В период проведения игр с 1 декабря 2021 по 24 декабря 2022 соучастники получили преступный доход в размере 33,4 тыс. рублей. 

— С учетом позиции государственного обвинителя организатору преступного сообщества назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года со штрафом в размере 900 тыс. руб., — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Операторам-кассирам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 200 тыс. руб. каждому.
Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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БогородицкКиреевск

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