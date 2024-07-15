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Бесплатный сервис «Медицинское такси» стал доступен жителям всех районов Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Бесплатный сервис «Медицинское такси» стал доступен жителям всех районов Тульской области

Об этом шла речь на совещании по оперативным вопросам под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что с 15 июля бесплатный сервис «Медицинское такси» по доставке пациентов на госпитализацию в онкологический центр и обратно станет доступен жителям всех районов области.

С октября 2023 года этой услугой уже пользуются жители Новомосковска, по будням организована ежедневная доставка в Тулу. Теперь комфортабельный автобус будет два раза в неделю забирать пациентов из центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Алексине, Ефремове, Суворове и Щекино. Для жителей других районов доставку в ближайший ЦАОП организует районная больница. Дату и время выезда сообщит врач при выдаче направления на госпитализацию или выписке из стационара.

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Дмитрий Миляев поручил министерству здравоохранения Тульской области держать на контроле соблюдение графика работы медицинского такси и при необходимости приобрести новые машины для доставки пациентов.

На совещании также обсудили переформатирование работы социального такси. Эта услуга пользуется большим спросом. Дмитрий Марков доложил, что ведется работа по объединению диспетчерского центра социального такси с аналогичной службой скорой медицинской помощи. Это позволит повысить доступность социального такси для жителей региона. Дмитрий Миляев поручил ускорить решение этой задачи.

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