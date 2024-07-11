  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула может стать культурной столицей России в 2026 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула может стать культурной столицей России в 2026 году
Фото Алексея Пирязева.

Тула может стать культурной столицей России в 2026 году

Отдать свой голос за любимый город можно до 1 декабря.

Тулу могут выбрать культурной столицей России в 2026 году. Народное голосование специалисты Минцифры проводят на портале «Госуслуги». 

Пока оружейная столица идет на 4-м месте, уступая Пскову, Владивостоку и Владимиру. Поддержать город можно по ссылке.

Эксперты будут оценивать Тулу по нескольким направлениям: архивы и историко-культурное наследие, материальные культурные ресурсы, духовно-нравственные ценности, городская среда и урбанистика, инновации и креативные индустрии, туризм и индустрия гостеприимства, образование и просвещение, экология и здоровый образ жизни.

Уточняется, что Москва и Санкт-Петербург участвуют в проекте только на правах соорганизаторов и экспертов.

Напомним, в 2024 году статус культурной столицы получил Нижний Новгород. В 2025-м звание перейдет Грозному.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Госуслуги

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк нырнул в озеро и сломал позвоночник
Туляк нырнул в озеро и сломал позвоночник
В Веневском районе утонул мужчина
В Веневском районе утонул мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.