Тула может стать культурной столицей России в 2026 году

Фото Алексея Пирязева.

Отдать свой голос за любимый город можно до 1 декабря.

Тулу могут выбрать культурной столицей России в 2026 году. Народное голосование специалисты Минцифры проводят на портале «Госуслуги».

Пока оружейная столица идет на 4-м месте, уступая Пскову, Владивостоку и Владимиру. Поддержать город можно по ссылке.

Эксперты будут оценивать Тулу по нескольким направлениям: архивы и историко-культурное наследие, материальные культурные ресурсы, духовно-нравственные ценности, городская среда и урбанистика, инновации и креативные индустрии, туризм и индустрия гостеприимства, образование и просвещение, экология и здоровый образ жизни.

Уточняется, что Москва и Санкт-Петербург участвуют в проекте только на правах соорганизаторов и экспертов.

Напомним, в 2024 году статус культурной столицы получил Нижний Новгород. В 2025-м звание перейдет Грозному.